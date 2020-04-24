Население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей

Пока цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе, за последние три месяца участники рынка электроэнергии накопили "колоссальные" долги. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн. Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, передает Экономическая правда.

"Мы живем в самом большом за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", - сказала Буславець.

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго". 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель". Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

Буславец отмечает, что ГП "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ - 6,3 млрд грн, перед "Энергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргидроэнерго" - 200 млн.

По ее словам, поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.

"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", - считает Буславец.

Как сообщали Українські Новини, трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявил, что цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35% по отношению к февралю.