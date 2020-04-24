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24 апреля 2020, пятница, 19:44 1191
Экономика 2020-04-24T19:47:12+03:00
Українські Новини
Цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС, - "Энергоатом"

Цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС, - "Энергоатом"

Ярина Вацяк
Электроэнергия, АЭС, Энергоатом, цены на электроэнергию
Электроэнергия
Электроэнергия

В то время, как украинцы за электроэнергию задолжали 4,7 млрд гривен, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что ограничение мощности энергоблоков атомных электростанций (АЭС) негативно повлияет на цены на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передают Українські Новини.

"С балансовыми ограничениями мощности энергоблоки АЭС непрерывно работают с 21 февраля 2020 года. В текущем месяце в период с 1 апреля по 18 апреля 2020 года резерв мощности АЭС составлял от 333 до 997 МВт, 19 апреля он достиг величины 1 432 МВт, а в период 19-20 апреля (пасхальные праздники) достигал 2 150 МВт", - говорится в нем.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что на пониженной мощности работают 8 из 11 работающих энергоблоков атомных электростанций (наименьшая нагрузка на энергоблоке №1 Запорожской АЭС - 521 МВт при имеющейся мощности 1 000 МВт).

"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций) автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и из возобновляемых источников энергии), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", - подчеркнули в компании.

"Энергоатом" считает необходимым принятие срочных мер с целью обеспечения полной загрузки всех имеющихся мощностей АЭС с целью обеспечения потребителей более дешевой электроэнергией.

Как сообщали Українські Новини, трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявил, что цена электроэнергии в последнюю неделю марта выросла на 35% по отношению к февралю.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе.

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