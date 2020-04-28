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  • От коронавируса во Франции умерли 437 человек. Власти фиксируют новый прирост заражений
28 апреля 2020, вторник, 11:33 356
Европа 2020-04-28T11:34:03+03:00
Українські Новини
От коронавируса во Франции умерли 437 человек. Власти фиксируют новый прирост заражений

От коронавируса во Франции умерли 437 человек. Власти фиксируют новый прирост заражений

Елизавета Кесельман
Франция, коронавирус в Европе, Борьба с коронавирусом, Коронавирус во Франции, новая вспышка эпидемии
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

Франция заявила, что с 11 мая начинает ослабление карантина, несмотря на то, что количество инфицирований коронавирусом остается стабильным. Так, за сутки от инфекции умерли 437 человек. Об этом передает France24.

Отмечается, что накануне зафиксировано 242 смерти, днем раньше 369. Рост смертности в стране фикисруют в домах престарелых, где по последним данным, от коронавируса умерли 8 796 человек. В больницах - 14 497 человек. 

В то же время, с начала эпидемии во Франции 45 513 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, а в понедельник в больницы приняли на 162 пациента меньше, чем в воскресенье. Сейчас число госпитализированных составляет 28 055, а в реанимации находится 4608 пациентов.

Как сообщали Українські Новини, в США по данным на 28 апреля количество заболевших коронавирусом почти достигло миллиона. 

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и другие страны.

Тем временем, Китай сообщает о еще 40 бессимптомных случаях заражения COVID-19. 

На фоне эпидемии в ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру

 
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