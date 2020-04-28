В США коронавирусом заболели около миллиона человек

Соединенные штаты заявили о старте послабления карантина, несмотря на то, что количество инфицированных по данным на вторник, 28 апреля, составляет более 1млн. человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса в США.

Отмечается, что всего заболели 998 тысяч 445 американцев. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

Выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек. Тестирование на наличие болезни прошли всего 5 млн 666 тыс. 235 граждан США.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз.

Ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.

В США зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь, несмотря на то, что находилась в коме.

Несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции.

Кроме того, Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.