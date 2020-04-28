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28 апреля 2020, вторник, 08:14 215
Америка 2020-04-28T08:25:37+03:00
Українські Новини
В США коронавирусом заболели около миллиона человек

В США коронавирусом заболели около миллиона человек

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавирус в США, карантин в США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Соединенные штаты заявили о старте послабления карантина, несмотря на то, что количество инфицированных по данным на вторник, 28 апреля, составляет более 1млн. человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса в США. 

Отмечается, что всего заболели 998 тысяч 445 американцев. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 тыс. 624 человека.

Выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек. Тестирование на наличие болезни прошли всего 5 млн 666 тыс. 235 граждан США.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз. 

Ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

В США зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь, несмотря на то, что находилась в коме.

Несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции. 

Кроме того,  Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.

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