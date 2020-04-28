В ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру

Во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу из-за коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН. В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты. "Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе. В приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице. Также на время карантина установлено пособие по частичной безработице. Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение. Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам. Из-за безработицы мужчины в Киеве стали чаще обращаться за психологической помощью.