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28.04.2020 12:00 Онлайн-трансляция пресс-конференции: "Главные проблемы легализации игорного бизнеса в Украине"

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28 апреля 2020, вторник, 11:15 115
Мир 2020-04-28T11:17:10+03:00
Українські Новини
В ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру

В ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру

Ольга Фандорина
Безработица, ООН, Безработица в Украине, Безработица в мире
Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

Во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу из-за коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН.

В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.

В приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Также на время карантина установлено пособие по частичной безработице

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

Из-за безработицы мужчины в Киеве стали чаще обращаться за психологической помощью.

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