В ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру

Во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу из-за коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН.

В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.

В приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Также на время карантина установлено пособие по частичной безработице.

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

Из-за безработицы мужчины в Киеве стали чаще обращаться за психологической помощью.