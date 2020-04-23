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23 апреля 2020, четверг, 19:55 691
Европа 2020-04-23T19:56:12+03:00
Українські Новини
Франция начнет ослаблять карантин с 11 мая

Франция начнет ослаблять карантин с 11 мая

Елизавета Кесельман
Франция, Европа, Коронавирус во Франции, карантин во Франции
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

Карантин в Украине начнут ослаблять 11 мая. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выход из карантина произойдет в пять этапов. В эту же дату из режима самоизоляции планирует начать выходить Франция. Об этом сообщил в интервью изданию franceinfo министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

По его словам, с 11 мая в стране планируется разрешить работу предприятиям торговли.

"Мы выходим из фазы кризиса, мы собираемся перейти ко второму переходному этапу, на котором деятельность предприятий возобновится. Мы хотим, чтобы все предприятия могли возобновить свою деятельность 11 мая", - сказал Ле Мэр.

При этом он исключил бары и рестораны останутся закрытыми, поскольку они подлежат "особому обращению".

"Для этой сферы нет ничего хуже, чем открыться в спешке. Это будет худший метод в этом вопросе", - добавил французский министр.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Вьетнам начинает выходить из карантина.

Кроме того, о выходе из карантина объявили ранее Германия, Австрия, Польша, Чехия и США и другие страны.

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