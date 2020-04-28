Китай сообщает о еще 40 бессимптомных случаях заражения COVID-19

Китай, который постепенно выходит из карантина, во вторник, 28 апреля сообщил о еще шестерых инфицированных COVID-19, а также о еще 40 бессимптомных случаев. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Отмечается, что трое из зараженных заразились вунтри старны, остальные прибыли из-за рубежа.

Отдельно в КНР отчитались о еще 40 бессимптомных случаях. Правительство Китая неоднократно пересматривало свою методологию подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания.

Всего с начала вспышки в стране COVID-19 заболели 82 836 человек. Из них 4 633 пациента умерли, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось о 78 бессимптомных случаев в Китае.

Кроме того, американские медики и ученые заявили, что большинство инфицированных коронавирусом даже не подозревают о том, что заражены и являются разносчиками болезни.