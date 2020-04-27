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  • До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансляцию
27 апреля 2020, понедельник, 20:00 148
Афиша 2020-04-27T20:45:02+03:00
Українські Новини
До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансля

До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансляцию

Елена Новикова
Карантин, Слух, Джамала, Alyona Alyona, карантин в Украине, онлайн-концерт, DAKOOKA

Деятели культуры и звезды на карантине призывают всех оставаться дома в это непростое время и стараются поддерживать людей. Они организовывают онлайн концерты, записывают тематические песни, запускают флешмобы и делятся советами о том, как пережить карантин. Так, журнал СЛУХ до конца мая проведет 8 онлайн концертов украинских исполнителей. Об этом говорится в сообщении издания.

Сообщается, что среди исполнителей будут JAMALA, alyona alyona, "Вагоновожатые", Палиндром+Zbaraski, Dakooka и другие.

Список онлайн концертов:

  • JAMALA выступит 29 апреля в 20:00;
  • Концерт исполнительницы Dakooka пройдет 2 мая в 20:30; 
  • Палиндром+Zbaraski выступят 6 мая в 20:30;
  • трансляция концерта alyona alyona пройдет 16 мая в 20:30;
  • "Вагоновожатые" выступят 20 мая в 20:30.

Информация о других исполнителях буде известна позже.

Трансляцию онлайн концертов можно будет посмотреть на YouTube-канале издания.

 

Ранее Українські Новини составляли подборку семейных и детективных фильмов и сериалов, которые помогут разнообразить время на карантине.

Также с 24 апреля стартовал фестиваль документального кино Docudays UA онлайн.

Кроме того, Netflix выложил в открытый доступ десять документалок.

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