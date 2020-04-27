До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансляцию

До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансля

Сообщается, что среди исполнителей будут JAMALA, alyona alyona, "Вагоновожатые", Палиндром+Zbaraski, Dakooka и другие.

Список онлайн концертов:

JAMALA выступит 29 апреля в 20:00;

Концерт исполнительницы Dakooka пройдет 2 мая в 20:30;

Палиндром+Zbaraski выступят 6 мая в 20:30;

трансляция концерта alyona alyona пройдет 16 мая в 20:30;

"Вагоновожатые" выступят 20 мая в 20:30.

Информация о других исполнителях буде известна позже.

Трансляцию онлайн концертов можно будет посмотреть на YouTube-канале издания.

Ранее Українські Новини составляли подборку семейных и детективных фильмов и сериалов, которые помогут разнообразить время на карантине.

Также с 24 апреля стартовал фестиваль документального кино Docudays UA онлайн.

Кроме того, Netflix выложил в открытый доступ десять документалок.