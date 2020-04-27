До конца мая alyona alyona, JAMALA и еще 6 украинских исполнителей дадут онлайн концерты. Где смотреть трансляцию

Деятели культуры и звезды на карантине призывают всех оставаться дома в это непростое время и стараются поддерживать людей. Они организовывают онлайн концерты, записывают тематические песни, запускают флешмобы и делятся советами о том, как пережить карантин. Так, журнал СЛУХ до конца мая проведет 8 онлайн концертов украинских исполнителей. Об этом говорится в сообщении издания. Сообщается, что среди исполнителей будут JAMALA, alyona alyona, "Вагоновожатые", Палиндром+Zbaraski, Dakooka и другие. Список онлайн концертов: JAMALA выступит 29 апреля в 20:00; Концерт исполнительницы Dakooka пройдет 2 мая в 20:30; Палиндром+Zbaraski выступят 6 мая в 20:30; трансляция концерта alyona alyona пройдет 16 мая в 20:30; "Вагоновожатые" выступят 20 мая в 20:30. Информация о других исполнителях буде известна позже. Трансляцию онлайн концертов можно будет посмотреть на YouTube-канале издания. Ранее Українські Новини составляли подборку семейных и детективных фильмов и сериалов, которые помогут разнообразить время на карантине. Также с 24 апреля стартовал фестиваль документального кино Docudays UA онлайн. Кроме того, Netflix выложил в открытый доступ десять документалок.