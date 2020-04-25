Фестиваль документального кино Docudays UA стартовал онлайн

С 24 апреля стартовал Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Традиционно это событие собирает много зрителей в кинотеатрах, но из-за эпидемии коронавируса и карантина фестиваль перенесли в онлайн. Все фильмы из программы будут доступны на платформе Docuspace.

Docudays — это не только кино, но и дискуссии, обсуждения и атмосфера. Дискуссии и мастер-классы можно тоже смотреть онлайн. Также можно задавать вопросы режиссерам в социальных сетях. Атомсферу зрители создают себе сами дома у экранов ноутбуков.

В результате всех конкурсов будут вручены призы по решению жюри фестиваля. Церемонию вручения наград тоже можно будет посмотреть онлайн.

В этом году все фильмы можно будет посмотреть онлайн бесплатно. Правда, есть ограничения. Некоторые доступны только в течение суток после того, как они появятся на сайте Docuspace. На некоторые есть ограничение по количеству просмотров из-за условий правообладателей. Так что даже в первые несколько часов показа зритель рискует не успеть.

Как сообщали Українськi Новини, есть несколько мест, где можно посмотреть фильмы онлайн бесплатно.

В апреле вышло несколько новых сериалов. Українськi Новини выясняли, о чем они.