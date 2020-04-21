Надевайте яркие вещи: как спасаются в четырех стенах на карантине звезды со своими семьями

Несмотря на возможные смягчения, в Украине карантин продлят до 12 мая. Для многих постоянное пребывание в семейном кругу становится настоящим испытанием, ведь люди не привыкли так много времени проводить с родными. Звезды украинского шоу-бизнеса расскзали, как им удается сохранять отношения с супругами и детьми в условиях карантина. Об этом говорится в выпуске программы "Утро с Интером". Так, Оля Полякова рассказала, что найти общий язык с двумя дочерьми ей достаточно сложно. Звезда не скрывает: она оказалась не готовой проводить так много времени с детьми. О своих карантинных буднях и отношениях с дочками артистка рассказывает в соцсетях ежедневно. "Старшая дочь меня не слушается, думает, что она взрослая, делает все назло, а младшая – хорошая девочка, но со сложным характером", – признается певица. Еще одна звездная мама Ирина Федишин активно проводит время со своими сыновями Олегом и Юрием: с детьми и уроки учит, и в игры играет, и гимнастикой занимается. Артистка утверждает, что сыновья от ее внимания не устали. Также Федишин рассказала, как ей удается избежать ссор с мужем и продюсером Виталием Човныком: "Старайтесь даже на карантине надевать яркие вещи, это поднимает настроение. Каждый день нужно делать минимальный мейк: легкий румянец, немного подкрасить реснички, уложить волосы. Это важно, потому что скрашивает ежедневную рутину", - поделилась певица. Виталий и Ирина признают, что за столь длительный период пребывания дома всей семьей даже их проверенные временем отношения иногда дают сбой. Чтобы не ссориться и не скучать в четырех стенах, супруги советует больше внимания уделять совместному физическому труду. "Можно готовить вместе, убирать, наводить порядок в шкафах, примерять гардероб", – перечисляет список дел певица. Со своей стороны, муж и продюсер Ирины, Виталий Човнык, тоже предпринимает шаги для укрепления отношений, которые советует делать и другим мужчинам: "Принесите жене кофе в постель. Сделайте перестановку мебели, даже это изменит обстановку в доме", - поделился секретом Юрий. В семье примы и премьера Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова без дела почти никогда никто не сидит. "Распределите дома обязанности, – советует Екатерина. – Например, кто-то сегодня готовит, кто-то убирает, кто-то делает домашнее задание с детьми. Сын занимается футболом, они с мужем устраивают челлендж по поводу футбольных трюков. Игр просто миллион можно придумывать! Пофантазируйте", – рассказал Александр Стоянов. В случае возникновения недоразумений, звездная пара не засыпает, пока не обговорит возникший инцидент. "Если мы, например, повздорили, вспылили, поругались, мы никогда не засыпаем с этой обидой, стараемся поговорить до того, как ляжем спать", – делится Екатерина Кухар. Александр Стоянов советует отстраниться от супруги, если она напряжена. "Саша у нас в семье – холодная вода, я – пламя, он вовремя тушит его, он правильно это делает. Он может зажечь свечи, набрать мне ванну, налить бокал вина и закрыть меня в ванной. И – срабатывает!", – рассказла Екатерина. – Ранее звезды украинского шоу-бизнеса запустили "карантинный" челлендж и призвали украинцев оставаться дома.