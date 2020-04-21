Надевайте яркие вещи: как спасаются в четырех стенах на карантине звезды со своими семьями

Несмотря на возможные смягчения, в Украине карантин продлят до 12 мая. Для многих постоянное пребывание в семейном кругу становится настоящим испытанием, ведь люди не привыкли так много времени проводить с родными. Звезды украинского шоу-бизнеса расскзали, как им удается сохранять отношения с супругами и детьми в условиях карантина. Об этом говорится в выпуске программы "Утро с Интером".

Так, Оля Полякова рассказала, что найти общий язык с двумя дочерьми ей достаточно сложно. Звезда не скрывает: она оказалась не готовой проводить так много времени с детьми. О своих карантинных буднях и отношениях с дочками артистка рассказывает в соцсетях ежедневно.

"Старшая дочь меня не слушается, думает, что она взрослая, делает все назло, а младшая – хорошая девочка, но со сложным характером", – признается певица.

Еще одна звездная мама Ирина Федишин активно проводит время со своими сыновями Олегом и Юрием: с детьми и уроки учит, и в игры играет, и гимнастикой занимается. Артистка утверждает, что сыновья от ее внимания не устали.

Также Федишин рассказала, как ей удается избежать ссор с мужем и продюсером Виталием Човныком:

"Старайтесь даже на карантине надевать яркие вещи, это поднимает настроение. Каждый день нужно делать минимальный мейк: легкий румянец, немного подкрасить реснички, уложить волосы. Это важно, потому что скрашивает ежедневную рутину", - поделилась певица.

Виталий и Ирина признают, что за столь длительный период пребывания дома всей семьей даже их проверенные временем отношения иногда дают сбой. Чтобы не ссориться и не скучать в четырех стенах, супруги советует больше внимания уделять совместному физическому труду.

"Можно готовить вместе, убирать, наводить порядок в шкафах, примерять гардероб", – перечисляет список дел певица.

Со своей стороны, муж и продюсер Ирины, Виталий Човнык, тоже предпринимает шаги для укрепления отношений, которые советует делать и другим мужчинам:

"Принесите жене кофе в постель. Сделайте перестановку мебели, даже это изменит обстановку в доме", - поделился секретом Юрий.

В семье примы и премьера Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова без дела почти никогда никто не сидит.

"Распределите дома обязанности, – советует Екатерина. – Например, кто-то сегодня готовит, кто-то убирает, кто-то делает домашнее задание с детьми. Сын занимается футболом, они с мужем устраивают челлендж по поводу футбольных трюков. Игр просто миллион можно придумывать! Пофантазируйте", – рассказал Александр Стоянов.

В случае возникновения недоразумений, звездная пара не засыпает, пока не обговорит возникший инцидент.

"Если мы, например, повздорили, вспылили, поругались, мы никогда не засыпаем с этой обидой, стараемся поговорить до того, как ляжем спать", – делится Екатерина Кухар.

Александр Стоянов советует отстраниться от супруги, если она напряжена.

"Саша у нас в семье – холодная вода, я – пламя, он вовремя тушит его, он правильно это делает. Он может зажечь свечи, набрать мне ванну, налить бокал вина и закрыть меня в ванной. И – срабатывает!", – рассказла Екатерина. –

Ранее звезды украинского шоу-бизнеса запустили "карантинный" челлендж и призвали украинцев оставаться дома.