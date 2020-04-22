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22 апреля 2020, среда, 13:39 3911
Кабмин 2020-04-22T14:29:12+03:00
Українські Новини
Карантин продлили до 11 мая

Карантин продлили до 11 мая

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Продление карантина, карантин в Украине

Из-за распространения коронавируса Кабинет Министров продлил карантин, из которого Украина будет выходить в 5 этапов, до 11 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля. 

"Предусматривается продление срока карантина до 11 мая", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместе с тем предусмотрено, что лица, желающие стать донорами крови, смогут пользоваться общественным транспортом.

По словам Степанова, предусмотрена возможность привлекать к выполнению работ некоторые категории работников без прохождения обязательного планового медицинского осмотра.

 

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 мая.

Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Кроме того, в среду, 22 апреля, на заседании правительства было принято решение не учитывать 1 тысячу гривен помощи при рассчете субсидий.

Ранее сообщалось о том, что в период карантина в Украине образовался дефицит донорской крови.

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