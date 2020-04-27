Что посмотреть на карантине. Премьеры сериалов в мае

Несмотря на карантин, который вынудил миллионы людей оставаться для своей безопасности дома, в мире кино продолжают появляться новые фильмы и сериалы. Українські Новини подготовили список сериалов, премьера которых состоится в мае. Воспитанный волками (1 мая)Фантастическая драма рассказывает о двух андроидах, которым поручено заботиться и воспитывать двух детей на таинственной неизведанной планете.Солнечные противоположности (8 мая)Спасаясь от гибели своей планеты, четверо пришельцев оказываются на Земле. И теперь им надо жить бок о бок вместе с людьми, решая каждый день кучу проблем своего существования в не очень пригодной для них среде. Сквозь снег (17 мая)После техногенной катастрофы, которая почти уничтожило все живое на земле, а все вокруг погрузилось в вечною мерзлоту, оставшиеся в живых укрылись в гигантском современном поезде, находящегося в постоянном движении.Старгерл (18 мая)Удивительная история про подростка Кортни Уитмор, которой предстоит перевоплотиться из обычной девушки в настоящего супергероя - Старгёрл. Обладая невероятными способностями она решает присоединиться к Обществу Справедливости Америки, чтобы противостоять злодеям всех мастей.Космические войска (29 мая)Белый дом решает, что пришло время доминировать в космическом пространстве и начинает формировать космические войска под командованием бравого генерала Марка Р. Нэйрда.Ранее Українські Новини писали о подборке интересных детективов. Кроме того, 5 фильмов, которые помогут не заскучать во время карантина.