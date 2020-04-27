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27 апреля 2020, понедельник, 15:16 305
Политика 2020-04-27T15:17:20+03:00
Українські Новини
Что посмотреть на карантине. Премьеры сериалов в мае

Что посмотреть на карантине. Премьеры сериалов в мае

Валерия Драгомирова
Карантин, Май, сериалы, премьеры, Сериалы-2020
Фильмы. Фото: pixabay
Фильмы. Фото: pixabay

Несмотря на карантин, который вынудил миллионы людей оставаться для своей безопасности дома, в мире кино продолжают появляться новые фильмы и сериалы. Українські Новини подготовили список сериалов, премьера которых состоится в мае.

Воспитанный волками (1 мая)


Фантастическая драма рассказывает о двух андроидах, которым поручено заботиться и воспитывать двух детей на таинственной неизведанной планете.

Солнечные противоположности (8 мая)

Спасаясь от гибели своей планеты, четверо пришельцев оказываются на Земле. И теперь им надо жить бок о бок вместе с людьми, решая каждый день кучу проблем своего существования в не очень пригодной для них среде. 




Сквозь снег (17 мая)

После техногенной катастрофы, которая почти уничтожило все живое на земле, а все вокруг погрузилось в вечною мерзлоту, оставшиеся в живых укрылись в гигантском современном поезде, находящегося в постоянном движении

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Старгерл (18 мая)

Удивительная история про подростка Кортни Уитмор, которой предстоит перевоплотиться из обычной девушки в настоящего супергероя - Старгёрл. Обладая невероятными способностями она решает присоединиться к Обществу Справедливости Америки, чтобы противостоять злодеям всех мастей.



Космические войска (29 мая)

Белый дом решает, что пришло время доминировать в космическом пространстве и начинает формировать космические войска под командованием бравого генерала Марка Р. Нэйрда.



Ранее Українські Новини писали о подборке интересных детективов

Кроме того, 5 фильмов, которые помогут не заскучать во время карантина. 

 

 

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