"Вопли Видоплясова" проведут онлайн концерт

25 апреля в 20:00 группа "Вопли Видоплясова" проведет онлайн концерт. Это будет акустическое выступление в помещении концерт-холла ВВ22. Музыканты исполнят альбом "Закустика", история которого началась почти 30 лет назад во Франции, и свои лучшие хиты.

Об этом говорится в сообщении группы в Facebook.



Таким образом группа хочет поддержать своих поклонников в условиях карантина. В то же время музыканты обращаются к своим поклонникам с просьбой о сборе средств.



Значительная их часть будет переведена фонду "Життєлюб", который заботится о людях старшего возраста.



Доступ к просмотру будет возможен при условии символической платы.



Также, можно будет сделать дополнительное пожертвование на любую сумму.



"ВВ" призывают других музыкантов и деятелей культуры присоединиться к этой инициативе.



Как сообщали Українські Новини, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.



Тем временем Андреа Бочелли дал сольный концерт в пустом Миланском соборе. Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.