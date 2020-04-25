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25 апреля 2020, суббота, 17:28 20
Lifestyle 2020-04-25T17:30:01+03:00
Українські Новини
"Вопли Видоплясова" проведут онлайн концерт

"Вопли Видоплясова" проведут онлайн концерт

Валерия Драгомирова
Концерт, Карантин, Вопли Видоплясова
Вопли Видоплясова
Вопли Видоплясова

25 апреля в 20:00 группа "Вопли Видоплясова" проведет онлайн концерт. Это будет акустическое выступление в помещении концерт-холла ВВ22. Музыканты исполнят альбом "Закустика", история которого началась почти 30 лет назад во Франции, и свои лучшие хиты.

Об этом говорится в сообщении группы в Facebook. 

Таким образом группа хочет поддержать своих поклонников в условиях карантина. В то же время музыканты обращаются к своим поклонникам с просьбой о сборе средств.

Значительная их часть будет переведена фонду "Життєлюб", который заботится о людях старшего возраста.

Доступ к просмотру будет возможен при условии символической платы.

Также, можно будет сделать дополнительное пожертвование на любую сумму. 

"ВВ" призывают других музыкантов и деятелей культуры присоединиться к этой инициативе.

Как сообщали Українські Новини, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.

Тем временем Андреа Бочелли дал сольный концерт в пустом Миланском соборе. Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.

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