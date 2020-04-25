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25 апреля 2020, суббота, 07:14 179
Жизнь 2020-04-25T07:14:01+03:00
Українські Новини
Пять комедийных фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Пять комедийных фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Елена Новикова
Карантин, Фильмы, Комедия, Патрик, карантин в Украине, Трейлеры, Семейные фильмы, Фильмы для всей семьи, Нэнси Дрю, Тайна дома с часами, Леди и бродяга, Псы под прикрытием

В Украине продили карантин до 11 мая и просят по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости. Для того, чтобы не сойти с ума в четырех стенах, психолог советует планировать свой день. Но порой сложно найти себе занятие, когда вся работа передалана. Разнообразить день поможет просмотр фильмов. О том, какие семеныйе комедии можно посмотреть на карантине, расскажут Українські Новини.

Нэнси Дрю и потайная лестница

Нэнси Дрю больше всего в жизни любит разгадывать различные тайны. После смерти своей мамы, она с отцом переезжает в небольшой провинциальный город. Но жизнь на новом месте оказалась невероятно скучной. Несмотря на этого Нэнси не переставала мечтать о приключениях и загадках. Однажы у нее появилась возможность начать долгожданное расследование, связанное с домом Тернбулл. Дело в том, что в этом здании завелся жестокий призрак, который никому не дает покоя.

 

Псы под прикрытием

Полицейский пес из Нью-Йорка по кличке Макс расследуюет дело о краже детеныша панды, которого привезли из Китая. Во время слежки за контрабандистами он сталкивается с агентом ФБР Фрэнком, который работает под прикрытием, и в результате недоразумения преступникам удается сбежать. Вскоре становится известно, что преступники собираются использовать собачью выставку в Лас-Вегасе в качестве прикрытия для незаконной продажи панды. Максу и Фрэнку придется отправиться туда, чтобы помешать мошенникам.

 

Тайна дома с часами

Главный герой — десятилетний Льюис, который став сиротой, переезжает жить к своему дяде Джонатану. Постепенно он привыкает к жизни с дядей и знакомится с новым окружением. Льюис неожиданно узнает, что Джонатан и его соседка — самые настоящие чародеи, а где-то в доме спрятаны громко тикающие магические часы, которые с каждым разом бьют всё меньшее количество раз, словно отсчитывая время до какого-то события. Теперь героям нужно как можно быстрее разгадать их тайну, пока они не пробили в последний раз.

 

Леди и Бродяга

На Рождество Джим Дир подарил своей супруге Дарлинг щенка кокер-спаниеля, которого она называет Леди. Собака сразу оказывается в центре внимания семьи и постепенно начинает дружить с собаками, которые живут по соседству. Бездомный пес по кличке Бродяга проводит дни блуждая по улицам в поисках пищи и доставляя неприятности нерасторопному ловцу собак Эллиоту. Однажды он попадает на задний двор поместья Дир и знакомится с Леди, очаровав ее своей непосредственностью.

 

Патрик

Главная героиня по имени Сара никак не может привести свою жизнь в порядок. Ее карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся к ней с пренебрежением. Но от бабушки ей достался пес по кличке Патрик. И хоть Сара пытается быть хорошей хозяйкой, пес ее не слушается и делает все, что только хочет, потому ей приходится смириться. Но именно пес может изменить ее жизнь.

 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, где можно смотреть фильмы и сериалы бесплатно.

Также о том, какие триллеры, детективы еще можно посмотреть на карантине.

Кроме того, Netflix выложил в открытый доступ десять документалок.

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