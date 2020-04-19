подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Netflix выложил в бесплатный доступ десять документалок. Где можно посмотреть
19 апреля 2020, воскресенье, 20:00 1510
Lifestyle 2020-04-19T20:02:54+03:00
Українські Новини
Netflix выложил в бесплатный доступ десять документалок. Где можно посмотреть

Netflix выложил в бесплатный доступ десять документалок. Где можно посмотреть

Елена Новикова
Фильмы, Netflix, Нетфликс, Документальные фильмы, Наша планета, Снести Большой дом, Тринадцатая, В поисках кораллов

После того, как стало известно, что YouTube и Netflix снизят качество видео для пользователей из-за пандемии коронавируса, американский стриминговый сервис Netflix выложил в открытый доступ на своем YouTube-канале 10 документальны фильмов. Среди них: "Наша планета, "Дети" и "Абстракция: Искусство дизайна"и ряд других. Все документлки высоко оценили критики. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, сообшается, что ранее Netflix позволял учителям показывать фильмы в школах, но в период карантина решил открыть доступ для всех. В том числе, чтобы преподаватели могли рекомендовать детям посмотреть фильмы дома.

Также уточняется, что на данный момент видео доступны только на английском языке, но в течение недели планируют добавить субтитры на других языках.

Документальные проекты от Netflix:

  • "Наша планета"
  • "В поисках кораллов"
  • "Тринадцатая"
  • "Снести Большой дом"
  • "Разъяснения"
  • "Абстракция: Искусство дизайна"
  • "Менструация. Конец приговора"
  • "Белые каски"
  • "Дети"
  • "Сион"

Сериал "Наша планета" - самый масштабный документальный проект о живой природе. Оригинальную версию озвучивает легендарный Дэвид Аттенборо, автор многих подобных проектов на BBC.

 

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине.

Также Google Arts & Culture запустила новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет по-новому узнать об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке.

Больше новостей о: Фильмы Netflix Нетфликс Документальные фильмы Наша планета Снести Большой дом Тринадцатая В поисках кораллов

В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 343 заболевших
В ВCУ количество зараженных коронавирусом увеличилось до 32, из них 2 человека умерли
Новости
Почаевская лавра. Фото: pochaev.org.ua
На Пасху в Почаевской Лавре от коронавируса умер монах, - СМИ 21:04
Немного потеплеет, но местами будет ветрено. Прогноз погоды на понедельник 21:00
На Пасху боевики обстреляли из миномета украинских военных 20:33
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
больше новостей
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,9 млрд. гривен 06:45
Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС 22:43
Пасха в условиях карантина: что запрещено и как попасть на богослужение 10:00
Экс-министр обороны Загороднюк за 4 дня марта получил 46 тыс. гривен 06:35 Документ
больше новостей
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
Саркофаг и огнь в Чернобыльской зоне разделяет меньше двух километров, — служба по чрезвычайным ситуациям ЕС 22:43
Экс-министр обороны Загороднюк за 4 дня марта получил 46 тыс. гривен 06:35 Документ
больше новостей
Сегодня христиане восточного обряда празднуют Пасху
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok