Netflix выложил в бесплатный доступ десять документалок. Где можно посмотреть

После того, как стало известно, что YouTube и Netflix снизят качество видео для пользователей из-за пандемии коронавируса, американский стриминговый сервис Netflix выложил в открытый доступ на своем YouTube-канале 10 документальны фильмов. Среди них: "Наша планета, "Дети" и "Абстракция: Искусство дизайна"и ряд других. Все документлки высоко оценили критики. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, сообшается, что ранее Netflix позволял учителям показывать фильмы в школах, но в период карантина решил открыть доступ для всех. В том числе, чтобы преподаватели могли рекомендовать детям посмотреть фильмы дома.

Также уточняется, что на данный момент видео доступны только на английском языке, но в течение недели планируют добавить субтитры на других языках.

Документальные проекты от Netflix:

"Наша планета"

"В поисках кораллов"

"Тринадцатая"

"Снести Большой дом"

"Разъяснения"

"Абстракция: Искусство дизайна"

"Менструация. Конец приговора"

"Белые каски"

"Дети"

"Сион"

Сериал "Наша планета" - самый масштабный документальный проект о живой природе. Оригинальную версию озвучивает легендарный Дэвид Аттенборо, автор многих подобных проектов на BBC.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие пять комедийных сериалов от Netflix, которые помогут не заскучать на карантине.

Также Google Arts & Culture запустила новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет по-новому узнать об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке.