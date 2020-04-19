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19 апреля 2020, воскресенье, 13:34 80
Lifestyle 2020-04-19T13:48:07+03:00
Українські Новини
Группа "ДахаБраха" проводит онлайн-флешмоб под лозугном #TogetherAtTheSameTime

Группа "ДахаБраха" проводит онлайн-флешмоб под лозугном #TogetherAtTheSameTime

Кира Молчанова
Флешмоб, Онлайн-трансляция, Троицкий Артемий, ДахаБраха
ДахаБраха Фото: vk.com/dakhabrakha
ДахаБраха Фото: vk.com/dakhabrakha

Режиссер Влад Троицкий с коллективами "ДахаБраха" и "ЦСИ ДАХ" запускают онлайн-флешмоб #TogetherAtTheSameTime, которым можно разнообразить свой досуг на карантине. Принять участие в нем может любой желающий. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

19-го апреля в 15:30 пять театральных команд из Украины, Германии, Швейцарии и Франции соберутся в онлайне, чтобы из разных уголков мира принять участие в флешмобе #TogetherAtTheSameTime под руководством режиссера Влада Троицкого.

Действо будет проходить под композицию группы "ДахаБраха""Alambari". Одновременно участники будут выполнять одни и те же действия в разных пространствах и наблюдать друг за другом.

"Это концептуальное переживание - вместе и одновременно. Географически в другой точке человек, так же, как и я, смотрит на небо, и мы вместе делаем одно дело. Ритуальность твоей жизни с одной стороны, а с другой - насколько мы разные и насколько мы похожи, объединяет нас небо... музыка... люди...", - рассказал о будущем флешмобе автор идеи и режиссер Влад Троицкий.

19 апреля все желающие смогут присоединиться как зрители, трансляция будет на главной странице проекта.

А начиная с 26 апреля в течение пяти недель будет проходить новый виток флешмоба. Это будут массовые онлайн-конференции с участием всех, кто зарегистрируется на участие в проекте.

Как сообщали Українські Новини, в этом году группа "Даха Браха" получила Шевченковскую премию.

На карантине работники Disney запустили своеобразное онлайн-производство, и создали виртуальный спектакль со знаменитостями "Мы в этом вместе".

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