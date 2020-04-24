The Rolling Stones на самоизоляции записали новую песню

Всемирно известная группа The Rolling Stones в условиях карантина, который в Украине продлили, выпустила новую песню и клип LIVING IN A GHOST TOWN, написанную Миком Джаггером и Китом Ричардсом.

Песню представили 23 апреля, сообщает пресс-служба.

Новый трек группа создала и записала в Лос-Анджелесе, Лондоне и самоизоляции.

Мик Джаггер (вокал/губная гармошка/гитара/бэк-вокал), Кит Ричардс (гитара/бэк-вокал), Чарли Уоттс (барабаны), Ронни Вуд (гитара/бэк-вокал). Деррил Джонс (бас-гитара), Мэтт Клиффорд (клавишные, валторна, саксофон, флюгельгорн).

"До начала локдауна The Stones работали в студии, записывали новый материал. И тут оказалось, что одна из наших новых песен как раз перекликается с текущей ситуацией. Мы работали над ней находясь в изоляции. И наконец она готова! Она называется Living in a Ghost Town — надеюсь, вам понравится!" - говорит Мик Джаггер.

"Короче, история такая. Мы свели этот трек в Лос-Анджелесе еще год назад, для нашего нового альбома. А когда началось вот это вот все, мы с Миком решили, что этот трек надо срочно закончить. Так что встречайте — Living in a Ghost Town! И берегите себя!" - рассказал Кит Ричардс

"Мне понравилось работать над этим треком. Я думаю, что он передает общее настроение, и я надеюсь, что слушатели со мной согласятся", - отметил Чарли Уоттс.

"Большое спасибо за ваши сообщения, которые мы получили в течение последних недель. То, что вы наслаждаетесь нашей музыкой очень много для нас значит. Мы записали для вас совершенно новый трек, надеемся, что он вам понравится. Это будоражащая душу мелодия, которая называется Living in A Ghost Town", - поделился Ронни Вуд.

https://www.youtube.com/watch?v=LNNPNweSbp8" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, ранее Українські Новини писали о том, что у Мика Джаггера родился восьмой ребенок.

А также у чиновников Гамбурга проводят обыски из-за билетов на концерт Rolling Stones.

В 2016 The Rolling Stones выпустит первый студийный альбом за более чем десять лет,