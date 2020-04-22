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22 апреля 2020, среда, 14:19 152
Кабмин 2020-04-22T14:24:18+03:00
Українські Новини
Украина будет выходить из карантина в пять этапов, – Шмыгаль

Украина будет выходить из карантина в пять этапов, – Шмыгаль

Елизавета Кесельман
Кабмин, карантин в Украине, Шмыгаль, Выход из карантина, план выхода Украины из карантина
Денис Шмыгаль. Скриншот видео
Денис Шмыгаль. Скриншот видео "Наш"

Кабинет Министров продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что план выхода из режима самоизоляции и карантина произойдет в 5 этапов. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передают Українські Новини. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для начала выхода из карантина в течении 10 дней процент выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией должен не изменяться либо колебаться в пределах 5%, а больницы должны быть заполнены пациентами менее, чем на 50%.

Он отметил, что план выхода из карантина состоит из 5 этапов, однако не стал их озвучивать.

Как сообщали Українськi Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 мая.

Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украина должна увеличить количество тестирований на каоронавирус. 

Шмыгаль оценивает загрузку системы здравоохранения пациентами с COVID-19 в 10%.

При этом он прогнозирует два пика заболевания – в конце апреля и в начале мая.

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