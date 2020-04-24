Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194

Пенсионный фонд наконец начал платить "Вовыну тысячу" – помощь пенсионерам, кто получает менее 5 тыс. грн пенсии. А это к слову, почти все пенсионеры – 10,5 из 11,3 млн пенсионеров. Так что помощь им пригодится.



Зеленский сделал еще одно странное кадровое решение – назначил губернатором Закарпатья бывшего начальника контрразведки СБУ времен Порошенко.

У Президента явно не хватает своих кадров, чтобы закрыть все управленческие позиции. Но зачем брать чиновников времен Порошенко? Не зря Зеленского обвиняют в продолжении политики предшественника.



Туркменистан сегодня похвастался, мол у них нет ни единого случая коронавируса. Раньше такое заявляла лишь Северная Корея. В богатой газом Туркмении сейчас странный режим. Президент Бердымухамедов пишет репчик в честь своего коня и выгоняет учителей собирать металлолом. Подозреваю, что он просто запретил вирусу распространяться)



Глава таможни хипстер Нефедов в марте получил зарплату в 194 тыс. грн. При этом в январе и феврале недоборы платежей Таможни в госбюджет составили 13 млрд грн. Вот за что ему такая зарплата, если возглавляемая им контора работает из рук вон плохо?



Кстати, Зеленский в комплиментарной киношке к годовщине своего президентства хвастался, что никто из госслужащих больше 67 тыс. грн зарплаты не получает. Выходит, никто, кроме Нефедова? Или президент не о всех знает, или вводит в заблуждение?



Аваков продолжает тайно вооружать частные батальоны оружием за государственный счет. При этом скрывает кому и сколько выдал стволов, несмотря на решения судов.

За первых три года на посту министра МВД он раздал больше 2 тыс. стволов, а потом вообще перестал давать статистику. Из тех, кому повезло получить оружие от Авакова – многие его соратники. Гройсману он подарил за счет бюджета сразу 4 ствола включая штурмовую винтовку, Порошенко достался пистолет, Яценюку - пулемет "Максим". И это только вершина айсберга – лишь крупица информации о розданном министром оружии гражданским лицам.



В пятницу будет тепло и сухо, а в выходные обещают дожди.

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