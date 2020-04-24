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24 апреля 2020, пятница, 07:00 988 Новости дня
Политика 2020-04-24T07:00:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194

Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194

Денис Иванеско
Туркменистан, Коронавирус, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Главное за день

Пенсионный фонд наконец начал платить "Вовыну тысячу" – помощь пенсионерам, кто получает менее 5 тыс. грн пенсии. А это к слову, почти все пенсионеры – 10,5 из 11,3 млн пенсионеров. Так что помощь им пригодится.


Зеленский сделал еще одно странное кадровое решение – назначил губернатором Закарпатья бывшего начальника контрразведки СБУ времен Порошенко.
У Президента явно не хватает своих кадров, чтобы закрыть все управленческие позиции. Но зачем брать чиновников времен Порошенко? Не зря Зеленского обвиняют в продолжении политики предшественника.

Туркменистан сегодня похвастался, мол у них нет ни единого случая коронавируса. Раньше такое заявляла лишь Северная Корея. В богатой газом Туркмении сейчас странный режим. Президент Бердымухамедов пишет репчик в честь своего коня и выгоняет учителей собирать металлолом. Подозреваю, что он просто запретил вирусу распространяться)

Глава таможни хипстер Нефедов в марте получил зарплату в 194 тыс. грн. При этом в январе и феврале недоборы платежей Таможни в госбюджет составили 13 млрд грн. Вот за что ему такая зарплата, если возглавляемая им контора работает из рук вон плохо?  

Кстати, Зеленский в комплиментарной киношке к годовщине своего президентства хвастался, что никто из госслужащих больше 67 тыс. грн зарплаты не получает. Выходит, никто, кроме Нефедова? Или президент не о всех знает, или вводит в заблуждение?

Аваков продолжает тайно вооружать частные батальоны оружием за государственный счет. При этом скрывает кому и сколько выдал стволов, несмотря на решения судов. 
За первых три года на посту министра МВД он раздал больше 2 тыс. стволов, а потом вообще перестал давать статистику. Из тех, кому повезло получить оружие от Авакова – многие его соратники. Гройсману он подарил за счет бюджета сразу 4 ствола включая штурмовую винтовку, Порошенко достался пистолет, Яценюку - пулемет "Максим". И это только вершина айсберга – лишь крупица информации о розданном министром оружии гражданским лицам.

В пятницу будет тепло и сухо, а в выходные обещают дожди.

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