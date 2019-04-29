Президент Туркменистана исполнил рэп в честь своего коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь Национального дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп.\r\nОб этом сообщают "Хроники Туркменистана".\r\nТрек посвящен коню президента по кличке Роваче. Музыку к треку сочинил внук Бердымухамедова Керимгулы.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, власти Туркменистана запретили покидать страну людям, моложе 40 лет.\r\nРанее в Туркменистане запретили подтираться портретами президента: полиция проводит рейды по туалетам. \r\nТакже в Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого, а также запретили показ секса и вредных привычек на телевидении.