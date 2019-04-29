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29 апреля 2019, понедельник, 17:30 53
Азия 2019-04-29T17:30:14+03:00
Українські Новини
Президент Туркменистана исполнил рэп в честь своего коня

Президент Туркменистана исполнил рэп в честь своего коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь Национального дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп.

Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".

Трек посвящен коню президента по кличке Роваче. Музыку к треку сочинил внук Бердымухамедова Керимгулы.

Как сообщали Українські Новини, власти Туркменистана запретили покидать страну людям, моложе 40 лет.

Ранее в Туркменистане запретили подтираться портретами президента: полиция проводит рейды по туалетам. 

Также в Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого, а также запретили показ секса и вредных привычек на телевидении.

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