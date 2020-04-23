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23 апреля 2020, четверг, 06:00 2017 Карта
Жизнь 2020-04-23T06:00:01+03:00
Українські Новини
Дожди пройдут, но не везде: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Дожди пройдут, но не везде: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
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Дождь. Фото: lanktons.uа
Дождь. Фото: lanktons.uа

Синоптик пообещала возвращение тепла в Украину. Так, в Украине 23 апреля ожидается солнечная, теплая и маловетреная погода. И только на востоке порывы могут достигать 15 м/с.

Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклонная полоса из трех братьев Odilo вытянется из Атлантики через Германию и Польшу в Украину и обусловит в своей зоне влияние сухой погоды.

Поэтому уже в четверг начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12... +17 градусов. 

И только ночью предполагается +2... +6, местами даже с заморозками до -3 градусов.

Ветер 23 апреля ожидается в Украине еще северо-западного направления, а в пятницу, 24 апреля, начнет переходить на юго-западный.

Карта погоды в Украине 23 апреляFacebook/Наталья ДиденкоКарта погоды в Украине 23 апреляFacebook/Наталья Диденко

В Киеве в четверг тоже будет без осадков и тепло, до +17 градусов, ветер с запада, северо-запада, 5-10 м/с.

"В дальнейшем потепление усилится. Результативнее дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины", – обнадежила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

 

 

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