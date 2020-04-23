Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему

После того, как украинские суды всех инстанций (от первой до Верховного суда) признали нарушением закона попытки Министерства внутренних дел "секретить" фамилии получателей наградного оружия от Авакова, в самом министерстве назвали "государственной тайной" саму информацию о подобных награждениях.

Это следует из ответа МВД на информационный запрос Українських Новин.

Журналисты просили предоставить статистику о количестве изданных министром приказов о вручении наград "Огнестрельное оружие" за текущий год, количестве выданных по этим приказам единиц огнестрельного оружия, а также предоставить копии приказов.

В министерстве впервые отказались предоставить даже статистические данные.

"При этом отмечаем, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О государственной тайне", статьи 1.4.7 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного приказом СБУ от 12.08.2005 №440 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.08.2005 года под №902/11182, запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом", - говорится в ответе.

В целом ответ МВД содержит полный перечень ранее уже отвергнутых судами аргументов о "конфиденциальности" информации о награждении огнестрельным оружием. При этом, в ответе впервые согласились, что даже с юридически сомнительными отсылами к "конфиденциальности" и "персональным данным" они обязаны предоставить на запрос "обезличенные" копии приказов. Но тут же, по сути, заявили, что информация о награждении огнестрельным оружием – государственная тайна.

Закон "О доступе к публичной информации", который начал действовать в Украине с 2011 года и в котором прямо прописано, что в вопросах предоставления информации надо руководствоваться именно его положениями, прямо запрещает ограничивать доступ к информации о распоряжении государственным имуществом. Каковым является огнестрельное оружие, выдаваемое Аваковым в качестве наградного.

Ранее МВД и сам министр Арсен Аваков называли хотя бы количество огнестрельного оружия, вручаемого "от министра". Так, в 2019 году наградное "Огнестрельное оружие" получили 438 человек, в 2018 году – 588.

По подсчетам журналистов, только за 2014-2016 годы министр Арсен Аваков в среднем, ежемесячно вручал 32 ведомственных знака отличия "Огнестрельное оружие". В этот перечень входили не только пистолеты: ПМ, Форт и Глок, но и штурмовые винтовки - "Форт 224", пистолеты-пулеметы MP5, Но настоящей "вишенкой на торте" в арсенале имени Авакова является подаренный своему шефу Арсению Яценюку легендарный 56-П-421, пулемет "Максим".

Всего же, только за три первых года пребывания в должности Аваков раздал 2200 наградных пистолетов. Хотя сам министр за тот же период называл цифру в 1322 "ствола".

Українські Новини еще в мае 2016 года отсудили у Авакова данные, кому он раздал наградное оружие. На протяжении 2016-2017 годов суды всех инстанций подтвердили, что МВД обязано раскрыть фамилии получателей огнестрельного оружия в качестве "наградного" в соответствии с приказами министра. Суд также обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство в отношении фактов выдачи Аваковым наградного оружия по заявлению Українських Новин.

Тем не менее, с тех пор решение судов остается невыполненным. Ни Государственная исполнительная служба Минюста, ни другие органы не могут заставить Авакова выполнить судебные решения и обнародовать фамилии граждан, которым он вручил несколько тысяч единиц огнестрельного оружия.