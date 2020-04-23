подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 16:28 1333
Экономика 2020-04-23T16:34:24+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал выплачивать по 1000 гривен

Пенсионный фонд начал выплачивать по 1000 гривен

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, коронавирусная тысяча, тысяча гривен
Пенсия
Пенсия

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен в то время, как ПФУ уже направил на финансирование пенсий 31,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Также 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

"В случае невозможности выплаты единоразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства", - сообщил фонд.

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Больше новостей о: Пенсионный фонд ПФУ Пенсия коронавирусная тысяча тысяча гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий ...
На пенсии украинцам в апреле направили уже почти 2...
ПФ увеличил показатель средней зарплаты для расчет...
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят...
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу"
Под Киевом вспыхнул лес. Задымление перекрывает солнце
Новости
Только 7% украинцев заразились коронавирусом за рубежом. Большинство — в Украине 17:10
В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом 16:59
Посольство США подтвердило, что в Украине сохраняются "возбудители болезней и опасные патогены" 16:57
В Раде предлагают разрешить составление протокола про админнарушение без присутствия нарушителя 16:55
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год 17:27
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
больше новостей
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok