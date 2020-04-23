Пенсионный фонд начал выплачивать по 1000 гривен

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен в то время, как ПФУ уже направил на финансирование пенсий 31,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Также 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

"В случае невозможности выплаты единоразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства", - сообщил фонд.

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.