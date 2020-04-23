Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который несколько месяцев получал надбавку в 300% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Об этом Українським Новинам сообщили в Таможне.

Так, за март текущего года оклад Нефедова составил 29,4 тыс. гривен.

При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Всего в марте зарплата руководителя Таможни составила 194 210 гривен.

При этом в феврале Нефедов получил 39 244 гривны зарплаты, из которой 34 285 гривен – оклад, 800 гривен надбавки за ранг и 4 158 гривен – за выслугу лет.

В январе Нефедов получил 42 721 гривну зарплаты, из которой 25 142 гривны – оклад, 838 гривен надбавки за ранг и 3 017 гривен – за выслугу лет, по 6 857 гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы и 9,31 гривны – индексация зарплаты.

Ответ на запрос Українських Новин

Ответ на запрос Українських Новин про зарплату главы ТаможниКак сообщали Українські Новини, только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

Также в начале апреля, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.