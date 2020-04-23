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23 апреля 2020, четверг, 10:36 579 Документ
Силовые структуры 2020-04-23T10:50:47+03:00
Українські Новини
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз

Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз

Елена Новикова
Зарплаты, Таможня, Максим Нефедов, зарплаты чиновников, Зарплаты за март, зарплаты в Таможне
Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov
Максим Нефедов. Фото: facebook/max.nefyodov

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который несколько месяцев получал надбавку в 300% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Об этом Українським Новинам сообщили в Таможне.

Так, за март текущего года оклад Нефедова составил 29,4 тыс. гривен.

При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Всего в марте зарплата руководителя Таможни составила 194 210 гривен.

При этом в феврале Нефедов получил 39 244 гривны зарплаты, из которой 34 285 гривен – оклад, 800 гривен надбавки за ранг и 4 158 гривен – за выслугу лет.

В январе Нефедов получил 42 721 гривну зарплаты, из которой 25 142 гривны – оклад, 838 гривен надбавки за ранг и 3 017 гривен – за выслугу лет, по 6 857 гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы и 9,31 гривны – индексация зарплаты.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

Ответ на запрос Українських Новин про зарплату главы ТаможниОтвет на запрос Українських Новин про зарплату главы ТаможниКак сообщали Українські Новини, только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны. 

Также в начале апреля, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности. 

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