В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен

После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты дополнительной тысячи гривен.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазабная, сообщает Минсоцполитики в Facebook.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единоразовой помощи в размере 1000 гривен более чем 10,6 млн человек", - говорится в сообщении.



Кому выплатят тысячу гривен





пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года.





получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".





получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.





получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату.





Выплаты 1 тыс. гривен начнутся в ближайшее время. Инфографика: Минсоцполитики

Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, единоразовая помощь в размере 1000 гривен будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Как сообщали Українські Новини, индексация пенсий начнется с 1 мая.