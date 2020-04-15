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15 апреля 2020, среда, 05:50 1209 Инфографика
Экономика 2020-04-15T05:50:02+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен

В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Пенсионеры, Выплаты, Минсоцполитики, коронавирусная тысяча, Выплаты пенсионерам
Пенсия
Пенсия

После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты дополнительной тысячи гривен.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазабная, сообщает Минсоцполитики в Facebook. 

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единоразовой помощи в размере 1000 гривен более чем 10,6 млн человек", - говорится в сообщении. 

Кому выплатят тысячу гривен 

  • пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года.

  • получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

  • получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

  • получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату.

Выплаты 1 тыс. гривен начнутся в ближайшее время. Инфографика: МинсоцполитикиВыплаты 1 тыс. гривен начнутся в ближайшее время. Инфографика: Минсоцполитики

Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, единоразовая помощь в размере 1000 гривен будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон.

Как сообщали Українські Новини, индексация пенсий начнется с 1 мая

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