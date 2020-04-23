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23 апреля 2020, четверг, 15:39 402
Президент 2020-04-23T17:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил губернатором Закарпатья начальника контрразведки СБУ времен Порошенко

Зеленский назначил губернатором Закарпатья начальника контрразведки СБУ времен Порошенко

Павел Твердохлиб
СБУ, Президент Украины, Закарпатская ОГА, Владимир Зеленский, Алексей Петров
Алексей Петров. Фото: bihus.info
Алексей Петров. Фото: bihus.info

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом говорится в указе №151 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, Петров 13 апреля подал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской ОГА.

В декларации за 2019 год он указал доход 597,6 тыс. гривен зарплаты (среднемесячная зарплата 49,8 тыс. гривен) по основному месту работы в СБУ.

Кроме того, он задекларировал наличными 980 тыс. гривен, у его супруги наличными 1,25 млн гривен.

Также Петров задекларировал квартиру в Киеве площадью 174,6 кв. м, 6 земельных участков площадью 211 кв. м, 188 кв. м, 201 кв. м, 161 кв. м, 181 кв. м, 158 кв. м в Полянице в Ивано-Франковской области и там же садовый (дачный) дом без указания площади.

Как отметил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале, Петров являлся ключевым функционером бывшего Президента Петра Порошенко, выполнявшим самые грязные задачи, работая в СБУ. По словам юриста, Петров курировал радикалов, создавая им "крышу" и обеспечивая защиту от обвинений в убийствах и насилии, создавая систему стимулирования уличных бандформирований.

"Это антигосударственное и антиобщественное решение, в очередной раз подтверждающее сотрудничество действующей власти с Порошенко, его реабилитацию и разделение с ним власти", - написал Портнов. 

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области, которую он занимал с августа 2019 года.

До этого назначения он с февраля 2017 года был начальником департамента контрразведки СБУ.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, после этого обязанности губернатора исполнял первый зампредседателя ОГА Алексей Гетманенко.

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