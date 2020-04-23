Зеленский назначил губернатором Закарпатья начальника контрразведки СБУ времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом говорится в указе №151 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, Петров 13 апреля подал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской ОГА.

В декларации за 2019 год он указал доход 597,6 тыс. гривен зарплаты (среднемесячная зарплата 49,8 тыс. гривен) по основному месту работы в СБУ.

Кроме того, он задекларировал наличными 980 тыс. гривен, у его супруги наличными 1,25 млн гривен.

Также Петров задекларировал квартиру в Киеве площадью 174,6 кв. м, 6 земельных участков площадью 211 кв. м, 188 кв. м, 201 кв. м, 161 кв. м, 181 кв. м, 158 кв. м в Полянице в Ивано-Франковской области и там же садовый (дачный) дом без указания площади.

Как отметил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале, Петров являлся ключевым функционером бывшего Президента Петра Порошенко, выполнявшим самые грязные задачи, работая в СБУ. По словам юриста, Петров курировал радикалов, создавая им "крышу" и обеспечивая защиту от обвинений в убийствах и насилии, создавая систему стимулирования уличных бандформирований.

"Это антигосударственное и антиобщественное решение, в очередной раз подтверждающее сотрудничество действующей власти с Порошенко, его реабилитацию и разделение с ним власти", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области, которую он занимал с августа 2019 года.

До этого назначения он с февраля 2017 года был начальником департамента контрразведки СБУ.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, после этого обязанности губернатора исполнял первый зампредседателя ОГА Алексей Гетманенко.