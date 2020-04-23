підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
  • Новини
  • Світ
  • Хорватія послабить карантин з 27 квітня. Уряд представив три етапи виходу з режиму самоізоляції
23 квітня 2020, четвер, 19:03 4
Світ 2020-04-23T20:00:01+03:00
Українські Новини
Хорватія послабить карантин з 27 квітня. Уряд представив три етапи виходу з режиму самоізоляції

Хорватія послабить карантин з 27 квітня. Уряд представив три етапи виходу з режиму самоізоляції

Елизавета Кесельман
Карантин, Хорватія, Послаблення карантину, коронавірус в Хорватії
Хорватія. Фото: pixabay.com
Хорватія. Фото: pixabay.com

Уряд Хорватії, де перший випадок коронавірусу зафіксували наприкінці лютого, представив трьохетапний план ослаблення карантинних заходів через пандемію. Про це передає Total Croatian News.

Як розповів прем'єр-міністр Андрій Пленкович, перший етап набуде чинності з 27 квітня. Так, уряд дозволить функціонувати всім організаціям, які займаються торговельною діяльністю, за винятком тих, які працюють в торгових центрах.

"Будуть запущені громадські міські і приміські лінії. Будуть відкриті бібліотеки та музеї. Допускається тренування спортсменів у змаганнях вищого рангу. Тільки пріоритетні групи студентів зможуть здавати державний випускний іспит", - зазначив прем'єр.

Другий етап виходу з карантину розпочнеться 4 травня. Повністю запрацює система охорони здоров'я, за винятком певних лікарів. Також зможуть працювати приватні клініки, косметології, перукарні та салони краси.

Третій етап - розпочнеться 11 травня. Будуть дозволені зустрічі до десяти осіб, будуть відкриті торгові центри, відкриті дошкільні установи.

Ресторани будуть відкриті виключно на терасах.

Крім цього, Пленкович заявив про можливість святкування випускного старших класів і студентів університетів:

"Державний випускний, за нашою рекомендацією, можна буде провести з 8 по 29 червня", - сказав Пленкович.

При цьому з 2 травня буде дозволено проведення релігійних зборів.

"Я хочу сказати, що ми показали, що нашим пріоритетом є захист життя і здоров'я. Це також наша робота, щоб економіка працювала. Ми зробили можливим зберегти робочі місця. З наступного тижня багато хто буде відновлювати свій бізнес", - зазначив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня В'єтнам починає виходити з карантину.

Крім того, про вихід з карантину оголосили раніше Германия, Австрія Польша Чехия і США інші країни.

Більше новин про: Карантин Хорватія Послаблення карантину коронавірус в Хорватії

Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу"
Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння
Новини
Баканов запропонував продовжити санкції проти російських пошуковиків і антивірусів 19:35
ЗНО-2020 може пройти у вересні: що ще зміниться 19:23
У "ДНР" і "ЛНР" кількість випадків коронавірусу зросла до 115, є летальні, - Мінреінтеграції 19:06
Хорватія послабить карантин з 27 квітня. Уряд представив три етапи виходу з режиму самоізоляції 19:03
Меру Івано-Франківська Марцінківу поліція підозру не готує 18:26
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
"Нафтогаз" знизив на травень ціни на газ для бізнесу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok