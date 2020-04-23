Хорватія послабить карантин з 27 квітня. Уряд представив три етапи виходу з режиму самоізоляції

Уряд Хорватії, де перший випадок коронавірусу зафіксували наприкінці лютого, представив трьохетапний план ослаблення карантинних заходів через пандемію. Про це передає Total Croatian News.

Як розповів прем'єр-міністр Андрій Пленкович, перший етап набуде чинності з 27 квітня. Так, уряд дозволить функціонувати всім організаціям, які займаються торговельною діяльністю, за винятком тих, які працюють в торгових центрах.

"Будуть запущені громадські міські і приміські лінії. Будуть відкриті бібліотеки та музеї. Допускається тренування спортсменів у змаганнях вищого рангу. Тільки пріоритетні групи студентів зможуть здавати державний випускний іспит", - зазначив прем'єр.

Другий етап виходу з карантину розпочнеться 4 травня. Повністю запрацює система охорони здоров'я, за винятком певних лікарів. Також зможуть працювати приватні клініки, косметології, перукарні та салони краси.

Третій етап - розпочнеться 11 травня. Будуть дозволені зустрічі до десяти осіб, будуть відкриті торгові центри, відкриті дошкільні установи.

Ресторани будуть відкриті виключно на терасах.

Крім цього, Пленкович заявив про можливість святкування випускного старших класів і студентів університетів:

"Державний випускний, за нашою рекомендацією, можна буде провести з 8 по 29 червня", - сказав Пленкович.

При цьому з 2 травня буде дозволено проведення релігійних зборів.

"Я хочу сказати, що ми показали, що нашим пріоритетом є захист життя і здоров'я. Це також наша робота, щоб економіка працювала. Ми зробили можливим зберегти робочі місця. З наступного тижня багато хто буде відновлювати свій бізнес", - зазначив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня В'єтнам починає виходити з карантину.

Крім того, про вихід з карантину оголосили раніше Германия, Австрія Польша Чехия і США інші країни.