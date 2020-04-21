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21 апреля 2020, вторник, 12:30 140
Общество 2020-04-21T12:42:07+03:00
Українські Новини
Киево-Печерскую Лавру снова дезинфицируют на этой неделе

Киево-Печерскую Лавру снова дезинфицируют на этой неделе

Анна Рудык
Киево-Печерская Лавра, Коронавирус, дезинфекция, коронавирус в Украине
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

На этой неделе снова будет проведена дезинфекция Киево-Печерской Лавры, которую закрыли на карантин из-за резкого увеличения случаев заболевания. Об этом сегодня, 21 апреля, во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко отметил, что территория Киево-Печерской Лавры закрыта.

"На этой неделе пройдет снова дезинфекция помещений Киево-Печерской Лавры. Все служители Лавры находятся под медицинским присмотром, территория закрыта на карантин", - отметил Кличко.

Также Кличко напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня.

Ранее Українські Новини рассказывали, как в Киеве дезинфицируют дома, где обнаружены случаи коронавируса.

Также в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.

Кроме того, в Киеве Ионинский монастырь закрывают на карантин.

А в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находился в режиме самоизоляции.

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