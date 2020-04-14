В Киево-Печерской Лавре подтвердили 100 случаев коронавируса, 2 человека умерли, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на территории Киево-Печерской лавры были подтверждены 100 случаев заражения коронавирусом, также есть 2 летальных случая, в то время, как по всей Украине зафиксировали 3 102 случая заражения коронавирусом.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я уверен, вы знаете ситуацию относительно Киево-Печерского монастыря. На данный момент на территории монастыря подтверждено уже 100 заболевших коронавирусом и, к сожалению, есть 2 летальных случая. Всем заболевшим мы желаем быстрого выздоровления, но вся эта ситуация демонстрирует, что для коронавируса не важна ваша национальность, пол или вероисповедание", - сказал он.

Глава государства призвал всех граждан оставаться дома на Пасху и смотреть онлайн-трансляцию богослужения.

Зеленский отметил, что есть соответствующие договоренности с украинскими медиагруппами.

Как сообщали Українськi Новини, настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находился в режиме самоизоляции.