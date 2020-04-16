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16 апреля 2020, четверг, 12:20 22
Общество 2020-04-16T12:20:42+03:00
Українські Новини
В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи

В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи

Ольга Фандорина
коронавирус в Украине, Пасха-2020, Распространение коронавируса, Рост заболеваемости
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Мэр Киева Виталий Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников. Об этом он заявил на брифинге.

Тем временем, в Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный.

Так, в МОЗ заявили, что Пасха дома остановит коронавирус.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

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