В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи

Мэр Киева Виталий Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников. Об этом он заявил на брифинге. Тем временем, в Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный. Так, в МОЗ заявили, что Пасха дома остановит коронавирус. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти. Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.