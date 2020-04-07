Наместник Киево-Печерской лавры Павел отменил богослужения и самоизолировался

В то время, как в УПЦ не подтвердили четыре случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре, Наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции. Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). "Он решил пока оставаться в изоляции", - сказал Климент. По его словам, Павел общался с врачами, которые рекомендовали ему быть дома. Также он сообщил, что Павел чувствует хорошо, несмотря на простуду, но для себя он принял решение оставаться в самоизоляции. Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры Павел чувствует себя нормально и сдал анализы на коронавирус. 5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.