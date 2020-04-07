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  • Наместник Киево-Печерской лавры Павел отменил богослужения и самоизолировался
07 апреля 2020, вторник, 19:32 711
Политика 2020-04-07T19:35:58+03:00
Українські Новини
Наместник Киево-Печерской лавры Павел отменил богослужения и самоизолировался

Наместник Киево-Печерской лавры Павел отменил богослужения и самоизолировался

Надежда Комендантова
Киево-Печерская Лавра, Павел, Наместник, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Лавра.
Лавра.

В то время, как в УПЦ не подтвердили четыре случая коронавируса в Киево-Печерской Лавре, Наместник Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Он решил пока оставаться в изоляции", - сказал Климент.

По его словам, Павел общался с врачами, которые рекомендовали ему быть дома.

Также он сообщил, что Павел чувствует хорошо, несмотря на простуду, но для себя он принял решение оставаться в самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, наместник Киево-Печерской лавры Павел чувствует себя нормально и сдал анализы на коронавирус.

5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.

Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.

 

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