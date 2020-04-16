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16 апреля 2020, четверг, 12:55 1556
Общество 2020-04-16T13:13:53+03:00
Українські Новини
Как в Киеве дезинфицируют дома, где обнаружены случаи коронавируса

Как в Киеве дезинфицируют дома, где обнаружены случаи коронавируса

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, дезинфекция, самоизоляция, коронавирус в Киеве, Дезинфекция жилых домов
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Киеве количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 32 человека, многоквартирные дома, где выявлены случаи заболевания или где киевляне находятся на самоизоляции, дезинфицируют спасатели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается домов, где были обнаружены случаи заболевания или где люди находятся на самоизоляции. Там дезинфекцию проводят спасатели. У них есть протоколы, как это делать. Также они используют спецсредства, которые рекомендованы специалистами ВОЗ. Также ежедневно работники коммунальных предприятий и управляющих компаний обрабатывают подъезды жилых домов, придомовые территории и мусорные баки. Не забывайте, что в столице 11500 многоквартирных домов коммунальной собственности", - сказал он.

По его словам, коммунальные службы города уже больше месяца работают в усиленном режиме. Работы по дезинфекции фактически не прекращают.

"С самого утра, пока большинство киевлян спят, работники "Киевавтодора" обрабатывают спецсредствами улице. Ежедневно на маршруты выходят более 50 спецавтомобилей. Ежедневно используют 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду.

Несмотря на то, что общественный транспорт столицы работает в режиме ограничений, дезинфицируют все без исключения остановки.

"Ведь часть стратегических предприятий и организаций, которые собственным транспортом возят сотрудников на работу, используют остановки как место сбора своих работников", - отметил Кличко.



Как сообщали Українські Новини, в пасхальные выходные в Киеве усилят контроль карантина. 

Кроме того, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.

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