Києво-Печерську Лавру знову дезінфікують цього тижня

На цьому тижні знову буде проведена дезінфекція Києво-Печерської Лаври, яку закрили на карантин через різке збільшення випадків захворювання на коронавірус. Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що на території Києво-Печерської Лаври закрита.

"На цьому тижні пройде знову дезінфекція приміщень Києво-Печерської Лаври. Всі служителі Лаври знаходяться під медичним наглядом, територія закрита на карантин", - зазначив Кличко.

Також Кличко нагадав, що поминальні дні перенесено на 6 червня.

Раніше Українські Новини розповідали, як Києві дезінфікують будинки, де виявлені випадки коронавірусу.

Також у Києві допустили різке зростання кількості хворих COVID-19 після Великодня.

Крім того, в Києві Іонинський монастир закривають на карантин.

А в Києво-Печерській Лаврі від COVID-19 помер архімандрит Києво-Печерської лаври Нектарій. Його ховали в домовині, загорнутому в плівку.

Намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не приймати участь у богослужіннях і знаходився в режимі самоізоляції.