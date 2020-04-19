Сегодня 39-й день карантина, до установленного Кабмином срока его окончания осталось 5 дней

Сегодня начался 39-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, а потом ужесточил из-за увеличения количества заболевших COVID-19.

Так, сначала были запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют больше 200 человек. С ужесточением мер разрешенное количество собирающихся уменьшили до 60, а потом массовые собрания упразднили вообще. В котечном итоге по улице разрешили ходить группами подвое.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться.

Но ограничительные меры не касаются мероприятий государственной необходимости. Поэтому Верховная Рада несколько раз собиралась на карантине. Депутаты были в масках.

Изначально разрешалось проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей, но потом и это запретили. Не разрешили также занятия на открытом воздухе.

Кроме того, украинцам запретили бывать группами в общественных местах, в парках, скверах и лесопарковых зонах. В том числе, на пикниках.

Но с определением того, что такое "общественное место" возникли проблемы. В законе это понятие четко не прописано.

За нарушение карантинных ограничений грозит штраф от 17 тысяч гривен.

В соцсетях высмеяли запреты селыми сериями актуальных мемах о карантине, самоизоляции и ограничении передвижения.

Как сообщали Українскьі Новини, несмотря на карантин, в некоторых церквях на Пасху все же прошли праздничные богослужения. Туда пришли около 130 тыс. человек.

Вместе с этим, в МОЗ полагают, что на минувшей неделе заболевших коронавирусом стало больше потому что многие сходили на богослужения в Вербное воскресенье.