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29 марта 2020, воскресенье, 15:38 654
Силовые структуры 2020-03-29T16:00:01+03:00
Українські Новини
Штраф за пикник и шашлык. В Киеве будут наказывать за несоблюдение карантина

Штраф за пикник и шашлык. В Киеве будут наказывать за несоблюдение карантина

Таня Войтюк
Киев, Штрафы, Минздрав, карантин в Украине, Штрафы за нарушение карантина
Шашлык на открытом воздухе. Фото: Facebook/Петр Пантелеев
Шашлык на открытом воздухе. Фото: Facebook/Петр Пантелеев

Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".

Об этом написал в Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"В нашем городе 74 человека имеют подтверждения инфицирования COVID19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение — штраф", — написал заместитель Кличко.

За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф — от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум — 17 гривен).

Нарушение карантина.Нарушение карантина. Фото: Facebook/Петр Пантелеев

Политик подчеркнул, что разведение костров в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и за это также предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

Как сообщали Українські Новини, журнал The Lancet опубликовал рекомендации по использованию защитных масок на основе опыта разных стран мира.

Также Минздрав дал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина.

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