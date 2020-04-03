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03 апреля 2020, пятница, 12:57 1246
Кабмин 2020-04-03T13:10:12+03:00
Українські Новини
Ходить по улице группой более двух человек запрещено, - решение Кабмина

Ходить по улице группой более двух человек запрещено, - решение Кабмина

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем 2 человек, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - сказал он

Правительство также призывает граждан воздержаться от выезда на шашлыки и прогулок в парках до конца апреля.

"Эти меры могут быть неудобными, но это необходимо для вашей безопасности", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также отметил, что правительство не намерено останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице.

Также Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями, так что число заболевших может возрасти.

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Ходить по улице группой более двух человек запрещено, - решение Кабмина
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