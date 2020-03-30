Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Раде

Во время карантина, который продлится минимум до 24 апреля, Верховная рада собралась на внеочередное заседание. На него депутаты пришли в масках и респираторах, медицинских перчатках и защитных очках. В зале были пустые места потому что уже несколько народных избранников заражены коронавирусной инфекцией.

Депутаты в Раде надели маски

Некоторые депутаты даже надели защитные костюмы.

Депутататов в Раде призвали даже выступать в масках

Некоторые депутаты защитных костюмах

Заседание вел спикер Дмтрий Разумков. Кроме маски, он надел черные медицинские перчатки и защитные очки.

Дмитрий Разумков

На заседании Рада назначила Сергея Марченко министром финансов и Максима Степанова министром здравоохранения. Оба произносили присягу в масках.

Сергей Марченко

Позднее Президент Владимир Зеленский прибыл в Раду для участия во внеочередном заседании для рассмотрения земельной реформы и законопроекта о банках. Он тоже был в маске, но среди своего выступления снял ее, чтобы депутаты видели его лицо.

Зеленский в маске

Зеленский без маски

Также без масок выступали депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко без маски

Юлия Тимошеко сняла маску

Не обошлось без нарушений карантинных рекомендаций. Так, первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук время от времени придерживал маску руками — она сползала с места.

Руслан Стефанчук

А некоторые депутаты даже обнимались.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

Тем временем, Рада не приняла поправки к бюджету и отправила их на повторное первое чтение.