Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Раде

Во время карантина, который продлится минимум до 24 апреля, Верховная рада собралась на внеочередное заседание. На него депутаты пришли в масках и респираторах, медицинских перчатках и защитных очках. В зале были пустые места потому что уже несколько народных избранников заражены коронавирусной инфекцией. Депутаты в Раде надели маски Некоторые депутаты даже надели защитные костюмы. Депутататов в Раде призвали даже выступать в масках Некоторые депутаты защитных костюмах Заседание вел спикер Дмтрий Разумков. Кроме маски, он надел черные медицинские перчатки и защитные очки. Дмитрий Разумков На заседании Рада назначила Сергея Марченко министром финансов и Максима Степанова министром здравоохранения. Оба произносили присягу в масках. Сергей Марченко Позднее Президент Владимир Зеленский прибыл в Раду для участия во внеочередном заседании для рассмотрения земельной реформы и законопроекта о банках. Он тоже был в маске, но среди своего выступления снял ее, чтобы депутаты видели его лицо. Зеленский в маске Зеленский без маски Также без масок выступали депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Петр Порошенко без маски Юлия Тимошеко сняла маску Не обошлось без нарушений карантинных рекомендаций. Так, первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук время от времени придерживал маску руками — она сползала с места. Руслан Стефанчук А некоторые депутаты даже обнимались. Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина. Тем временем, Рада не приняла поправки к бюджету и отправила их на повторное первое чтение.