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30 марта 2020, понедельник, 17:55 473
Верховная Рада и партии 2020-03-30T18:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Раде

Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Раде

Кира Молчанова
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Верховная Рада в масках
Верховная Рада в масках

Во время карантина, который продлится минимум до 24 апреля, Верховная рада собралась на внеочередное заседание. На него депутаты пришли в масках и респираторах, медицинских перчатках и защитных очках. В зале были пустые места потому что уже несколько народных избранников заражены коронавирусной инфекцией.

Депутаты в Раде надели маскиДепутаты в Раде надели маски

Некоторые депутаты даже надели защитные костюмы.

Депутататов в Раде призвали даже выступать в маскахДепутататов в Раде призвали даже выступать в масках

Некоторые депутаты защитных костюмахНекоторые депутаты защитных костюмах

Заседание вел спикер Дмтрий Разумков. Кроме маски, он надел черные медицинские перчатки и защитные очки.

Дмитрий РазумковДмитрий Разумков

На заседании Рада назначила Сергея Марченко министром финансов и Максима Степанова министром здравоохранения. Оба произносили присягу в масках.

Сергей МарченкоСергей Марченко

Позднее Президент Владимир Зеленский прибыл в Раду для участия во внеочередном заседании для рассмотрения земельной реформы и законопроекта о банках. Он тоже был в маске, но среди своего выступления снял ее, чтобы депутаты видели его лицо.

Зеленский в маскеЗеленский в маске

Зеленский без маскиЗеленский без маски

Также без масок выступали депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко без маскиПетр Порошенко без маски

Юлия Тимошеко сняла маскуЮлия Тимошеко сняла маску

Не обошлось без нарушений карантинных рекомендаций. Так, первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук время от времени придерживал маску руками — она сползала с места.

Руслан СтефанчукРуслан Стефанчук

А некоторые депутаты даже обнимались.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

Тем временем, Рада не приняла поправки к бюджету и отправила их на повторное первое чтение.

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