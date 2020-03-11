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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 11:29 490
Общество 2020-03-11T11:30:08+02:00
Українські Новини
С завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс

С завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс

Анна Рудык
Массовые мероприятия, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничит проведение массовых мероприятий и образовательного процесса с 12 по 31 марта.

Об этом сообщил мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, художественных и спортивных школах.

Также власти столицы решили ограничить проведение массовых мероприятий - концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий.

По словам мэра, закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах.

"Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Кировоградская область ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса до 1 апреля.

Тем временем из-за коронавируса университет Шевченко отменяет все массовые мероприятия, кроме занятий.

Также из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски.

Ранее Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса.

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