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06 апреля 2020, понедельник, 20:44 93
Жизнь 2020-04-06T20:45:01+03:00
Українські Новини
Соцсети взорвались мемами на новые карантинные запреты

Соцсети взорвались мемами на новые карантинные запреты

Ярина Вацяк
Карантин, запреты, Реакция соцсетей, мемы
Задержание нарушителя карантина на Гидропарке. Мем: Процишин
Задержание нарушителя карантина на Гидропарке. Мем: Процишин

Сегодня в Украине начали действовать новые ужесточенные правила карантина из-за коронавируса, которые предусматривают запрет на массовые мероприятия, выход из дома без документов, маски или респиратора, перемещение группой не более 2 человек, а также запрет детям самим выходить из дома без сопровождения взрослых.

За нарушение карантинных ограничений грозит штраф от 17 тысяч гривен. Полиция уже составила 3 922 административных протокола о нарушении режима карантина.

В социальных сетях пользователи массово высмеяли действия правоохранителей в первый день запретов, а также некоторые ограничений. В сети появилось множество мемов на эту тему. Особенно весело в соцсетях отреагировали на запрет выгула собак одним человеком. Так, в большинстве городов уже появились объявления о сдаче в аренду собак для прогулки.

С собакой разрешено гулять только одному С собакой разрешено гулять только одному

Имитация выгула собаки на карантине Имитация выгула собаки на карантине

Собак сдают уже напрокат Собак сдают уже напрокат

За выгул собаки могут оштрафовать За выгул собаки могут оштрафовать

Выгуливать собаку может только кто-то одинВыгуливать собаку может только кто-то один

Также много мемов появилось на инцидент на Гидропарке в Киеве, куда мужчина переплыл с другого берега, чтобы позаниматься спортом, но столкнулся с группой правоохранителей, которые его задержали.

Мем на инцидент на Гидропарке Мем на инцидент на Гидропарке

Мем на инцидент на столичном Гидропарке Мем на инцидент на столичном Гидропарке

Мем на штраф за нарушение карантина Мем на штраф за нарушение карантина

17 тысяч мгновений весны17 тысяч мгновений весны

В общественных местах без маски находится нельзя В общественных местах без маски находится нельзя

В общественные места без маски выходить запрещено В общественные места без маски выходить запрещено

Мем на запрет на массовые собранияМем на запрет на массовые собрания

Штраф за нарушение карантина 17 тыс. грнШтраф за нарушение карантина 17 тыс. грн

Нацполиция не будет усиливать охрану церквейНацполиция не будет усиливать охрану церквей

Мем на штраф в 17 000 грнМем на штраф в 17 000 грн

Как сообщали Українські Новини, ранее соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки".

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