Соцсети взорвались мемами на новые карантинные запреты

Сегодня в Украине начали действовать новые ужесточенные правила карантина из-за коронавируса, которые предусматривают запрет на массовые мероприятия, выход из дома без документов, маски или респиратора, перемещение группой не более 2 человек, а также запрет детям самим выходить из дома без сопровождения взрослых.

За нарушение карантинных ограничений грозит штраф от 17 тысяч гривен. Полиция уже составила 3 922 административных протокола о нарушении режима карантина.

В социальных сетях пользователи массово высмеяли действия правоохранителей в первый день запретов, а также некоторые ограничений. В сети появилось множество мемов на эту тему. Особенно весело в соцсетях отреагировали на запрет выгула собак одним человеком. Так, в большинстве городов уже появились объявления о сдаче в аренду собак для прогулки.

С собакой разрешено гулять только одному

Имитация выгула собаки на карантине

Собак сдают уже напрокат

За выгул собаки могут оштрафовать

Выгуливать собаку может только кто-то один

Также много мемов появилось на инцидент на Гидропарке в Киеве, куда мужчина переплыл с другого берега, чтобы позаниматься спортом, но столкнулся с группой правоохранителей, которые его задержали.

Мем на инцидент на Гидропарке

Мем на инцидент на столичном Гидропарке

Мем на штраф за нарушение карантина

17 тысяч мгновений весны

В общественных местах без маски находится нельзя

В общественные места без маски выходить запрещено

Мем на запрет на массовые собрания

Штраф за нарушение карантина 17 тыс. грн

Нацполиция не будет усиливать охрану церквей

Мем на штраф в 17 000 грн

Как сообщали Українські Новини, ранее соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки".