Украинцы стали больше болеть COVID-19 после посещения богослужения в Вербное воскресенье, — МОЗ

Министерство здравоохранения связывает рост количества заболевших коронавирусом более 100 человек в день с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля). Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение", - сказал он. Степанов подчеркнул, что признаки инфицирования проявляются на 4-5-й день и именно тогда был зафиксирован повышенный рост подтвержденных случаев. Кроме того, по словам министра, увеличение количества заболевших в статистике связано с увеличением&nbsp;исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Так, по данным Минздрава, за последние сутки проведено 4 695 тестов ПЦР. 18 апреля было госпитализировано 97 человек, заболевших коронавирусом. Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 343 до 5 449, количество умерших от заболевания - на 8 человек до 141 по сравнению с предыдущими сутками. В Киеве за сутки подтвердили еще 31 случай COVID-19. Заболели 4 медика. Всего в столице заболевших коронавирусом 801 человек.