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19 апреля 2020, воскресенье, 11:55 525
Общество 2020-04-19T13:15:09+03:00
Українські Новини
Украинцы стали больше болеть COVID-19 после посещения богослужения в Вербное воскресенье, — МОЗ

Украинцы стали больше болеть COVID-19 после посещения богослужения в Вербное воскресенье, — МОЗ

Кира Молчанова
Церковь, МОЗ, Вербное воскресенье, коронавирус в Украине
Крашенки. Фото: Pixabay
Крашенки. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения связывает рост количества заболевших коронавирусом более 100 человек в день с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что признаки инфицирования проявляются на 4-5-й день и именно тогда был зафиксирован повышенный рост подтвержденных случаев.

Кроме того, по словам министра, увеличение количества заболевших в статистике связано с увеличением&nbsp;исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Так, по данным Минздрава, за последние сутки проведено 4 695 тестов ПЦР.

18 апреля было госпитализировано 97 человек, заболевших коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 343 до 5 449, количество умерших от заболевания - на 8 человек до 141 по сравнению с предыдущими сутками.

В Киеве за сутки подтвердили еще 31 случай COVID-19. Заболели 4 медика. Всего в столице заболевших коронавирусом 801 человек.

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