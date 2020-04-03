Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста

Правительство усиливает ограничения в стране из-за коронавируса. Так, с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски. Юрист, адвокат Александр Дульский дал четкое понятие общественному месту и рассказал, какими они бывают. Об этом он рассказал Українським Новинам. По его словам, согласно постановлению Кабмина относительно мер противодействия коронавирусу, там нет упоминания о публичных местах, но есть упоминания об общественных местах. Он отмечает, что нормативно-правовое закрепление понятия общественное место, приведено в нескольких нормативно-правовых актах. Первый документ, это закон Украины о мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения. "Статья 1 закона определяет, что общественное место - это часть любого здания, сооружения, доступное или открытое для населения и свободно либо по приглашению либо за плату, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы", - сказал он. Вместе с тем, этот закон также предусматривает запрет курения табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в таких местах, как лифты, таксофоны, помещения на территории заведений здравоохранения и учебных заведений, детских площадках и на территории учреждений физкультуры и спорта, в подъездах, подземных переходах, транспорте общего использования, ресторанах, объектах культурного назначения, в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, а также на остановках общественного транспорта. Также, это помещения аэропортов, вокзалов, общежитий, отелей и так далее. Кроме того, что такое общественное место, содержит инструкция о едином учете преступлений от 25 мая 2010 года. "Согласно этой инструкции, общественные места, это места, которые используются гражданами для совместной работы, отдыха, передвижения, проведения массовых мероприятий и других нужд. Улицы, площади, вокзалы, аэропорты, магазины, кафе, бары, рестораны, музеи, клубы, пляжи в период их работы, также общественный транспорт, участки леса и поля во время проведения на их территории массовых собраний, также самолеты, катера, корабли, пероны", - подчеркнул он. Юрист добавил, что больше нет нигде понятия общественного места. Он заверил, что согласно судебной практике, общественное место это именно то место, которое определено в указанном выше законе и инструкции. Как сообщали Українськi Новини, в Украине ограничат время пребывания на улице. Ранее жителя Сум оштрафовали на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без маски. Кроме того, в Киеве будут штрафовать за шашлык и пикник.