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03 апреля 2020, пятница, 17:31 158
Общество 2020-04-03T18:01:43+03:00
Українські Новини
Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста

Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, ограничения, общественное место
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Правительство усиливает ограничения в стране из-за коронавируса. Так, с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски. Юрист, адвокат Александр Дульский дал четкое понятие общественному месту и рассказал, какими они бывают.

Об этом он рассказал Українським Новинам.

По его словам, согласно постановлению Кабмина относительно мер противодействия коронавирусу, там нет упоминания о публичных местах, но есть упоминания об общественных местах.

Он отмечает, что нормативно-правовое закрепление понятия общественное место, приведено в нескольких нормативно-правовых актах.

Первый документ, это закон Украины о мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

"Статья 1 закона определяет, что общественное место - это часть любого здания, сооружения, доступное или открытое для населения и свободно либо по приглашению либо за плату, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы", - сказал он.


Вместе с тем, этот закон также предусматривает запрет курения табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в таких местах, как лифты, таксофоны, помещения на территории заведений здравоохранения и учебных заведений, детских площадках и на территории учреждений физкультуры и спорта, в подъездах, подземных переходах, транспорте общего использования, ресторанах, объектах культурного назначения, в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, а также на остановках общественного транспорта.

Также, это помещения аэропортов, вокзалов, общежитий, отелей и так далее.

Кроме того, что такое общественное место, содержит инструкция о едином учете преступлений от 25 мая 2010 года.

"Согласно этой инструкции, общественные места, это места, которые используются гражданами для совместной работы, отдыха, передвижения, проведения массовых мероприятий и других нужд. Улицы, площади, вокзалы, аэропорты, магазины, кафе, бары, рестораны, музеи, клубы, пляжи в период их работы, также общественный транспорт, участки леса и поля во время проведения на их территории массовых собраний, также самолеты, катера, корабли, пероны", - подчеркнул он.

Юрист добавил, что больше нет нигде понятия общественного места.

Он заверил, что согласно судебной практике, общественное место это именно то место, которое определено в указанном выше законе и инструкции.

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