В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса

В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом в то время, как коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

Ранее в Киево-Печерской лавре количество инфицированных в превысило 100 человек. При этом пасхальную службу в Киево-Печерской лавра, которая стала фактически разносчиком коронавируса Covid-19, проведут не как обычно, в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве Ионинский монастырь закрывают на карантин.

В Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. В течение 16 апреля в Украине было госпитализировано 156 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 детей в то время.

Тем временем, в пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли.