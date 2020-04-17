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  • За сутки с коронавирусом госпитализировали 12 медиков и 11 детей, - Минздрав
17 апреля 2020, пятница, 10:37 121
Политика 2020-04-17T10:51:11+03:00
Українські Новини
За сутки с коронавирусом госпитализировали 12 медиков и 11 детей, - Минздрав

За сутки с коронавирусом госпитализировали 12 медиков и 11 детей, - Минздрав

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус у детей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В течение 16 апреля было госпитализировано 156 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 детей в то время, как по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников", - сказал он.

Среди 501 человека, у которых 16 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, - 31 ребенок и 91 медработник.

Всего с начала с начала эпидемии заболели 320 детей и 879 медработников, выздоровели 12 детей и 42 медработника.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

 

Как уберечься от коронавируса Как уберечься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, впятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли.

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