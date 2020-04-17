У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу

У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків захворювання на коронавірус в той час, як коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Раніше у Києво-Печерській лаврі кількість інфікованих в перевищила 100 осіб. При цьому великодню службу в Києво-Печерській лавра, яка стала фактично рознощиком коронавірусу Covid-19, проведуть не як зазвичай, в храмі, а на вулиці з дотриманням всіх карантинних заходів.

https://www.youtube.com/watch?v=7irOHmHBdUA" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у Києві Іонинський монастир закривають на карантин.

В Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавірусу, від якого за кордоном лікуються 152 українці. Протягом 16 квітня в Україні було госпіталізовано 156 хворих коронавірусною інфекцією, в тому числі 11 дітей, в той час.

Тим часом, у п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли.