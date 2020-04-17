В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков. Всего в Киеве по состоянию на 17 апреля уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время, как в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе ежедневного брифинга. Всего в Киеве заболели: 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года 2 детей, которым по 12 лет. Кроме того, в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Излечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек. Инфорграфика: КГГА https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7irOHmHBdUA" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли. В Украине в течение 16 апреля было госпитализировано 156 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 детей в то время.