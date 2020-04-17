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17 апреля 2020, пятница, 12:20 111 Инфографика
Медицина 2020-04-17T12:31:35+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Киеве, брифинг Кличко

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков. Всего в Киеве по состоянию на 17 апреля уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время, как в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе ежедневного брифинга.

Всего в Киеве заболели:

  • 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет
  • 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года
  • 2 детей, которым по 12 лет.

Кроме того, в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Излечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек.

Инфорграфика: КГГАИнфорграфика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли.

В Украине в течение 16 апреля было госпитализировано 156 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 детей в то время.

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