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17 апреля 2020, пятница, 09:31 531 Инфографика
Общество 2020-04-17T09:39:10+03:00
Українські Новини
В Украине за день 500 новых случаев коронавируса. Всего уже 4,6 тыс. зараженных

В Украине за день 500 новых случаев коронавируса. Всего уже 4,6 тыс. зараженных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • г. Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ровенская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

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