подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 апреля 2020, пятница, 08:25 140
Общество 2020-04-17T09:00:02+03:00
Українські Новини
За границей от коронавируса лечатся 152 украинца

За границей от коронавируса лечатся 152 украинца

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в мире, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

152 украинца лечатся от коронавируса за границей, 49 вылечились. Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

По состоянию на 18:00 четверга 152 гражданина Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 - в Австрии, 5 - в Испании, 121 - в Италии, 1 - на Мальте, 1 - в Нигерии, 1 - в Нидерландах, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Португалии, 1 - в России, 1 - на Сейшельских островах, 1 - в Сербии, 2 - в США, 1 - в Таиланде, 4 - в Германии, 6 - в Чехии, 1 - в Швеции.

Выздоровели 49 украинцев: 1 - в Бельгии, 1 - в Британии, 22 - в Греции, 4 - в Доминиканской Республике, 1 - в Египте, 2 - в Италии, 2 - в Нигерии, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 6 - в Польше, 1 - в Португалии, 1 - в Таиланде, 1 - в Германии, 1 - в Швейцарии, 1 - в Швеции, 4 - в Японии.

6 украинцев за границей умерли от коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Также по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.

Ранее Львовский городской совет заявил, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса Коронавирус в мире коронавирус у украинцев

Рада приняла изменения в госбюджет. Когда пенсионе...
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один ...
Google посвятил дудл всем, кто работает в сфере об...
"Феофания" закупила тесты на COVID-19, но не прово...
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза
Гривна укрепилась. Курс НБУ на длинные пасхальные выходные
Новости
США готовится к ослаблению карантина и ожидает возвращения коронавируса 09:25
Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps
На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей 08:57 Карта
С сегодняшнего дня Грузия запрещает передвижение на легковых автомобилях 08:52
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза 08:50 Карта
За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек 08:28
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
Освобожденные из плена украинцы пройдут обсервацию в восточном регионе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok