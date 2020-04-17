За границей от коронавируса лечатся 152 украинца

152 украинца лечатся от коронавируса за границей, 49 вылечились. Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

По состоянию на 18:00 четверга 152 гражданина Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 - в Австрии, 5 - в Испании, 121 - в Италии, 1 - на Мальте, 1 - в Нигерии, 1 - в Нидерландах, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Португалии, 1 - в России, 1 - на Сейшельских островах, 1 - в Сербии, 2 - в США, 1 - в Таиланде, 4 - в Германии, 6 - в Чехии, 1 - в Швеции.

Выздоровели 49 украинцев: 1 - в Бельгии, 1 - в Британии, 22 - в Греции, 4 - в Доминиканской Республике, 1 - в Египте, 2 - в Италии, 2 - в Нигерии, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 6 - в Польше, 1 - в Португалии, 1 - в Таиланде, 1 - в Германии, 1 - в Швейцарии, 1 - в Швеции, 4 - в Японии.

6 украинцев за границей умерли от коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Также по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.

Ранее Львовский городской совет заявил, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.