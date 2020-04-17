подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Мир
  • В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля
17 апреля 2020, пятница, 09:40 621 Карта
Мир 2020-04-17T09:52:49+03:00
Українські Новини
В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля

В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Германии, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус во Франции, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию утро на 17 апреля зафиксировали 501 новый случай.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

На первом месте по количеству инфицированных остается США, где вирус подтвердили у 671 425 человек, 33 286 из них умерли, а 56 236 - вылечились. За сутки в США зарегистрировали 32 370 случаев.

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 184 948 человек (за сутки 4 289), погибли 19 315 человек, а выздоровели - 74 797.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 169 941 человек (за сутки 4 786), всего в стране 22 170 летальных случаев, а победили вирус 40 164 человек.

Франция находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом. В стране заразились 147 091 (за сутки 12 509), умерли - 17 941, а выздоровели - 33 327.

В Германии зафиксировали 137 698 (за сутки 2 942) случаев заболевания COVID-19. Она находится на пятом месте. Количество умерших в стране увеличилось до 4 052, а 81 800 человек выздоровели.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, за сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек.

Также Гренландия победила коронавирус

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Германии Смерть от коронавируса коронавирус в Италии Коронавирус в Испании Коронавирус в мире Профилактика коронавируса Распространение коронавируса Коронавирус в США Коронавирус во Франции Пандемия коронавируса

В Украине за день 500 новых случаев коронавируса. ...
Меркель рассказала, как Германия будет выходить из...
В Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от...
Украина передали Италии еще партию антисептиков дл...
В Украине за день 500 новых случаев коронавируса. Всего уже 4,6 тыс. зараженных
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза
Новости
В ГосЧС рассказали об уровне радиации в Киеве и области 10:37
В Чернобыльской зоне появились 3 новых очага тления 10:26
В Румынии чрезвычайное положение продлили до 14 мая 10:26
В Японии ввели режим ЧС и будут выплачивать $1 тыс. каждому человеку 10:17
Дым в Киеве: Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области 10:12
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok