В мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Данные на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, 548 122 человека выздоровели, а 145 563 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию утро на 17 апреля зафиксировали 501 новый случай.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

На первом месте по количеству инфицированных остается США, где вирус подтвердили у 671 425 человек, 33 286 из них умерли, а 56 236 - вылечились. За сутки в США зарегистрировали 32 370 случаев.

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 184 948 человек (за сутки 4 289), погибли 19 315 человек, а выздоровели - 74 797.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 169 941 человек (за сутки 4 786), всего в стране 22 170 летальных случаев, а победили вирус 40 164 человек.

Франция находится на четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом. В стране заразились 147 091 (за сутки 12 509), умерли - 17 941, а выздоровели - 33 327.

В Германии зафиксировали 137 698 (за сутки 2 942) случаев заболевания COVID-19. Она находится на пятом месте. Количество умерших в стране увеличилось до 4 052, а 81 800 человек выздоровели.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, за сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек.

Также Гренландия победила коронавирус.