США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса

США остается эпицентром пандемии коронавируса несмотря на подготовку к ослаблению карантина. Так, за прошлые сутки, 14 апреля, жертвами инфекции стали более 26 тысяч человек. Об этом сообщает Worldometers.

Всего за прошлые сутки в США коронавирус подтвердили у 26 945 человек. На данный момент количество инфицированных COVID-19 составляет 614 246 человек. Из них 26 064 умерли. Вылечились 38 820 пациентов.

Как сообщали Українські Новини,ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.

Кроме того, власти США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом.

Также Трам надеется, что от инфекции COVID-19 по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Также в создании коронавируса обвиняютамериканского ученого в области химии Чарльза Либера.

Соединенные штаты начали набор участниковдля нового клинического испытания эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом.

Спецрейс посольства США эвакуирует из Украины американских граждан и их семьи