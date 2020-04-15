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15 апреля 2020, среда, 16:29 3663
Америка 2020-04-15T16:33:59+03:00
Українські Новини
США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса

США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в США, Смертность от коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

США остается эпицентром пандемии коронавируса несмотря на подготовку к ослаблению карантина. Так, за прошлые сутки, 14 апреля, жертвами инфекции стали более 26 тысяч человек. Об этом сообщает Worldometers.

Всего за прошлые сутки в США коронавирус подтвердили у 26 945 человек. На данный момент количество инфицированных COVID-19 составляет 614 246 человек. Из них 26 064 умерли. Вылечились 38 820 пациентов.

Как сообщали Українські Новини,ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Кроме того, власти США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом. 

Также Трам надеется, что от инфекции COVID-19 по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

Также в создании коронавируса обвиняютамериканского ученого в области химии Чарльза Либера.

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