В США рассказали об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

Несмотря на то, что США являются эпицентром пандемии коронавируса в мире, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ситуация имеет признаки улучшения. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме. "Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил чиновник. По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго. "We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com\/9a3hBPASN6 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020 Также он призвал жителей страны удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений. Как сообщали Українські Новини, по последним данным в Нью-Йорке от коронавируса умерли 3 тысячи человек. Также по данным на 8 апреля, количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Ранее от коронавируса в США умер чиновник Госдепартамента США. Кроме того, врачи рассказали, как лечат больных коронавирусом в США. А президент США Дональд Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек. Тем временем, более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке.