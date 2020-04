В США рассказали об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

"Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил чиновник.

По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго.

"We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com/9a3hBPASN6