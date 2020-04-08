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08 апреля 2020, среда, 15:48 1553
Америка 2020-04-08T16:18:39+03:00
Українські Новини
В США рассказали об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

В США рассказали об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

Елизавета Кесельман
США, Америка, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в США, Вице-президент США

Несмотря на то, что США являются эпицентром пандемии коронавируса в мире, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ситуация имеет признаки улучшения. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.

"Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил чиновник.

По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго.

 

Также он призвал жителей страны удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным в Нью-Йорке от коронавируса умерли 3 тысячи человек. 

Также по данным на 8 апреля, количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. 

Ранее от коронавируса в США умер чиновник Госдепартамента США. 

Кроме того, врачи рассказали, как лечат больных коронавирусом в США.

А президент США Дональд Трамп надеется, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек

Тем временем, более тысячи полицейских заразились коронавирусом в Нью-Йорке. 

 

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